مجلس الوزراء بحكومة الوحدة يطالب وزيرة الشؤون الاجتماعية باستكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد خلال الأسبوع القادم.

طرابلس 01 سبتمبر 2023 م (وال) – طالب مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية ، بالتنسيق لمعالجة أوضاع المعيدين الإدارية والفنية سواء عن طريق الإيفاد الداخلي أو الخارجي وفق المخصصات المالية المتاحة.

ودعا مجلس الوزراء في اجتماعه السابع لعام 2023، وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة استكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد خلال الأسبوع القادم كحد أقصى.

كما قدم وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” لمجلس الوزراء، إحاطة حول استعدادات الوزارة لانطلاقة العام الدراسي الجديد وفق الجدول الزمني المعد من قبلها، الذي سيكون الأحد المقبل أول أيامه.

وأستعرض وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” خلال الاجتماع ، نتائج تحقيقات اللجنة المكلفة بشأن التجاوزات الإدارية للطلبة الموفدين بالخارج.

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