نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي يستقيل من اللجنة المالية العليا التي شكلها المجلس الرئاسي

بنغازي 01 سبتمبر 2023 (وال) – أعلن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي استقالته من اللجنة المالية العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023 ميلادي.

وقال البرعصي في خطاب استقالته الذي حصلت وكالة الأنباء الليبية (وال) على نسخة منه، إن استقالته جاءت بسبب مخالفة قرار تشكيل اللجنة للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية ونصوص الاتفاق السياسي الليبي.

وكان المجلس الرئاسي قد شكل لجنة مالية عليا قال إنها لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، ضمت عديد الشخصيات المالية والسياسية من شرق البلاد وغربها وجنوبها. (وال – بنغازي)

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