جهاز الإسعاف والطوارئ فرع الخمس: ارتفاع مصابي التسمم بالمدينة الى 35 حالة جميعها مستقرة

الخمس 09 سبتمبر 2023 م (وال) – أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ فرع الخمس ، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة مصابي التسمم بإحدى صالات الأفراح في المدينة إلى 35 حالة بينهم أطفال جرى نقلها الى مستشفى الخمس التعليمي ، مؤكدا أن جميعها في حالة صحية مستقرة.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته الرسمية؛ أنه جرى نقل 4 حالات لمدينة طرابلس وحالتين إلى زليتن، وطفل الى مصحة السرايا بالمدينة.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ قد أعلن في وقت سابق عن تسمم عشرين حالة وصلت الى مستشفى الخمس التعليمي نتيجة تناول الوجبات؛ مشيرا إلى انضمام مكتب النقازة للفرق الداعمة لمستشفى الخمس التعليمي وكذلك فروع ساحل الخمس، وزليتن، ومسلاته، والقره بولي، وقصر خيار.

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