الأرصاد الجوية يحذر من رياح نشطة يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس

طرابلس 01 سبتمبر 2023م (وال) – حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح براني إلى شرقي نشط إلى قوي بعد ظهر يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس يصل سرعته إلى (30) عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني اليوم الجمعة؛ أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ،و ريح براني يتحول تدريجياً إلى شرقي سرعتـــه تتراوح ما بين (05-25) عقدة ويصل إلى (30) عقدة بعد ظهر يوم الغد على ساحل طرابلس، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر ويصل إلى (2.00) يوم الغد على ساحل زوارة ، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ، والرؤية جيدة.

أما الساحل من الخليج إلى طبرق، تكون السماء صافية ، وريح متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من رأس لأنوف إلى بنغازي ويكون شرش على باقي الساحل يتحول إلى براني على معظم الساحل في الساعات الأولى من صباح يوم الغد سرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة ،وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر، والبحر خفيف الموج، و درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ، والرؤية جيدة.

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