رحيل الشاعر كريم العراقي عن عمر ناهز 68 عامًا

بغداد 01 سبتمبر 2023 (وال)- رحل الشاعر كريم العراقي فجر الجمعة عن عمر ناهز 68 عامًا، بحسب ما أعلنه مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي.

وقال الساعدي – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك”: “أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبوظبي”.

سيرة الراحل

ولد في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد عام 1955، تحصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد، وعمل معلمًا في مدارس بغداد لعدة سنوات، ومن ثم عمل مُشرفًا مُتخصصًا في كتابة الأوبريت المدرسي.

بدأ الكتابة والنشر منذ أن كان طالبًا في المدرسة الإبتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب.

وتحصل الراحل على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية؛ عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر.

من أعمال الشاعر ديوان “للمطر وأم الضفيرة”، “ذات مرة”، “سالم يا عراق”، “الخنجر الذهبي”، و”الشارع المهاجر”. (وال – بغداد)

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