ليبيا نيوز

الكرملين: (بوتين) و(أردوغان) يجريان محادثات في سوتشي الاثنين المقبل

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

موسكو 01 سبتمبر 2023م (وال)- أعلن الكرملين اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، سيلتقي نظيره التركي “رجب أردوغان” في الرابع من سبتمبر الجاري.

وأكد المتحدث باسم الكرملين “ديميتري بيسكوف”، في تصريح صحفي، أن الرئيسين سيجريان مباحثات يوم الاثنين المقبل في مدينة سوتشي الروسية.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر في الرئاسة التركية في وقت سابق أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا قريبا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن صفقة الحبوب.

والتقى سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، نظيره التركي هاكان فيدان الذي وصل موسكو أمس الخميس وبحثا الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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