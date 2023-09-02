وفاة الشاعر العربي الكبير كريم العراقي .

أبو ظبي 11 سبتمبر 2023 (وال) – توفي الشاعر العربي الكبير ومؤلف المسرحيات كريم العراقي، اليوم الجمعة، في مستشفى “كليفلاند” في أبو ظبي، عن عمر يناهز 68 عاماً، إثر معاناته من مضاعفات إصابته بمرض السرطان، وفقاً لما أعلنه شقيقه الشاعر والمؤلف المسرحي رحيم العراقي.

وتحصل الشاعر العراقي على جائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لـ”أفضل أغنية إنسانية”، وذلك عن قصيدة “تذكر” التي تغنى بها الفنان العراقي، كاظم الساهر.

وأصيب العراقي بمرض السرطان منذ أكثر من عام، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية وتلقى جرعات من العلاج الكيماوي، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

ومن أعماله، ديوان “للمطر وأم الضفيرة”، “ذات مرة”، “سالم يا عراق”، “الخنجر الذهبي”، و”الشارع المهاجر”.

واشتهرت أشعار كريم العراقي بشكل كبير، بسبب تعاونه مع كبار النجوم، مثل: كاظم الساهر، وأصالة نصري، وصابر الرباعي، وماجد المهندس، وعاصي الحلاني.

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