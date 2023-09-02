ليبيا نيوز

قفل مطعم بالنوفليين في طرابلس بعد تسمم عدد من الأشخاص.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس1سبتمبر 2023م (وال)- أغلق الحرس البلدي أحد المطاعم  بمنطقة النوفليين بطرابلس بتعليمات من مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية بعد تلقي بلاغ بوجود حالأت تسمم نتيجة تناول وجبات داخل المطعم.

وذكر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن وحدة الرقابة سوق الجمعة بطرابلس قامت بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لإتخاذ اجراءاتها من حيث الاختصاص. 

وأضاف المركز أنه فور تلقي بلاغ بوجود حالأت تسمم نتيجة تناول وجبة صوصات داخل مطعم كربون بمنطقة النوفليين ، توجه مفتشو وحدة الرقابة سوق الجمعة  ، للمصحة التي تأوي الحالات المصابة و منها توجه الفريق للمطعم  لأخذ عينات من الوجبات السريعة لأحالتها لمختبرات المركز للكشف عليها وإخضاعها للتحاليل المخبرية ، للتأكد من سبب التسمم .

 وأشار المركز عر صفحته على فيسبوك  إلى أن حالة المصابين مستقرة و في إنتظار نتيجة التحاليل.

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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