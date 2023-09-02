وزيرة الشؤون الاجتماعية تتابع سير العمل بفرعي أوباري وبراك الشاطئ.

طرابلس 1 سبتمبر 2023م (وال) ـ استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني سير العمل في فرع الشؤون الاجتماعية بمنطقتي أوباري وبراك الشاطئ والخدمات التي تقدمها.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس فرع كل من منطقة أوباري وبراك الشاطئ حيث ناقشت عمل هذه الفروع ودورها في انجاح مشروع منحة الزوجة والابناء واهمية مساهمة الفروع سواء بتسليم بطاقات ايفاء لمستحقاتها ومساعدة المواطنين عند الاستفسار عن منحة الاولاد كذلك حصر الأسر المنتجة ونجاح حصر أصحاب المحافظ الاستثمارية والاستجابة الفورية عند حدوث حالات الطواري.

وأكدت “الكيلاني” على ان الوزارة تضع في خططها وبرامجها دعم الفروع بالتجهيزات الضرورية وانشاء واستكمال مقراتها وحلحلة المشاكل التي تواجهها.

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