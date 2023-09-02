الأرصاد: اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال , مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الاثنين على مناطق الجبل الأخضر.

طرابلس 02 سبتمبر 2023م (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال , مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الاثنين على مناطق الجبل الأخضر،وايضا على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الثلاثاء

وأشار المركز في نشرته الصادرة اليوم السبت أن مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة؛ تكون السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت ،والرياح: شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31–37)مْ, تصل إلى (40) مْ على ابونجيم .

اما مناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:- فتكون السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-35)مْ تصل على مناطق الخليج إلى (38) مْ.

وتكون السماء : صافية إلى ظهور بعض السحب في مناطق الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة ، والرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.

أما مناطق الواحات – السرير- تازربو- الكفرة ، تكون السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على الجغبوب ، والرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.

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