ورشة عمل بمدينة زليتن حول الجوانب الموضوعية التجريم والعقاب لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية

زليتن 02 سبتمبر 2023م (وال) – تنطلق اليوم السبت بمدينة زليتن ورشة عمل بعنوان ( الجوانب الموضوعية “التجريم والعقاب” لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية).

وينظم الورشة التكتل الاعلامي الشبابي الحر بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون ومركز الأبحاث والدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأسمرية.

وسيتم خلال ورشة العمل التي تتواصل على مدى يومين مناقشة القانون الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بمكافحة الجرائم الالكترونية .

وسيشارك في فعاليات ورشة العمل عدد من القضاة ووكلاء النيابة والمحامين وكذلك أساتذة القانون بقسم القانون بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الأسمرية وعدد من المهتمين بالجانب القانوني.

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