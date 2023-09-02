وزير الدفاع الروسي يجدد تمسك بلاده بمطالبها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب

موسكو 02 سبتمبر 2023م (وال) – أعرب وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” ، خلال لقائه امس ، مع وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” ، عن استعداد بلاده لتمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في حال الوفاء بجميع الوعود المقدمة لها سابقا.

وذكر شويغو، خلال اللقاء، أن موسكو “بذلت كل جهودها لاستمرار العمل باتفاق الحبوب”، مشددا على أن موسكو لا تتحمل مسؤولية وقفها.

وقال “لا يسعنا اليوم إلا أن نعلن أنه إذا تم الوفاء بجميع الوعود المقدمة لروسيا حينها سيتم تمديد الصفقة”، لافتا إلى أنه “تبين أن القيام بذلك أصعب من بناء ممرات جديدة وطرق برية جديدة”.

وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي قد صرح، الخميس، بأن بلاده ستعود إلى اتفاقية الحبوب عند استيفاء شروطها من قبل الأمم المتحدة، متهما الغرب بعدم الالتزام بتعهداته بشأن تصدير الحبوب الروسية.

يذكر أن تركيا لاتزال تتمسك بأمل إعادة تفعيل مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، عبر تواصلها المستمر مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة، معربة عن ثقتها في أن تكلل جهودها بالنجاح.

..(وال)..