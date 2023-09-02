النائب العام يلتقي قادة وأعضاء مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة .

مصراتة 02 سبتمبر 2023م (وال) – أشاد النائب العام ” الصديق الصور” بجهود حوكمة الإجراءات في الدائرة الجمركية؛ وتدعيم الإصلاح الاقتصادي في البلاد عبر تحصين نظام الجباية؛ ووضع نظم رصد ورقابة تسهم في رد أفعال التهريب.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية ولقائه قادة وأعضاء هيئة حرس الجمارك في مركز جمرك ميناء مصراتة البحري؛ والمنطقة الحرة مصراتة للوقوف على سير العمل بهما؛ بحضور رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة؛ ونائبه؛ ورئيس قوة العمليات المشتركة.

ووجه النائب العام خلال اللقاء الضبط القضائي إلى تعزيز جهود الإصلاح والتحديث في الهيئة بغية صد مخططات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنامت نتيجة سلوكات غير رشيدة مارسها بعض القائمين على الشؤون الجمركية؛ مثمنا مُواظبة عناصر قوة العمليات المشتركة على دعم جهود إنفاذ القانون في الدائرة الجمركية ؛ و تأمين بيئة عمل آمنة مساندة لحرس الجمارك .

وقال إن إساءة إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت عند إدخال الأغذية المستوردة؛ حتّم على سلطة التحقيق تنسيق جهود توريد المختبرات المرجعية، لإجراء الفحوصات في أوقات تراعي مفترض الموازنة بين حقوق أصحاب المعاملات الجمركية وبين مقتضيات المصلحة العامة؛ ضماناً لحقوق المستهلك.

وأشاد النائب العام في ختام اللقاء، بالمخطط الموضوع لتنمية قدرات أعضاء حرس الجمارك؛ ثم أخذ في تفقد البضائع الموردة إلى البلاد في مستوعبات حفظ غير ملائمة؛ وتلكم الداخلة في عمليات تدوير النفايات في بلد التصدير؛ ووجه بممارسة أعمال الاستدلال حيالها، تمهيداً لإجراء تدابير التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم البيئية.