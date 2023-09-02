(الدبيبة) يحضر حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب .

مصراتة 02 سبتمبر 2023م (وال) – حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع “عبد الحميد الدبيبة” صباح اليوم السبت بمدينة مصراتة حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب التابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي .

وشارك في الحفل وزير العمل والتأهيل ” على العابد” وأمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء “محمد الزين” وأمر قوة البنيان المرصوص اللواء ” بشير القاضي” وعدد من القيادات العسكرية وضباط وضباط صف ومنتسبي قوة مكافحة الإرهاب ورئيس مجلس اعيان وحكماء مصراتة وعدد من الضيوف.

وشهد الدبيبة، خلال حضوره الحفل، عرضًا للخريجين التابعين لقوة مكافحة الإرهاب الذين استعرضوا المهارات القتالية والأمنية التي اكتسبوها خلال عملية التدريب.

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