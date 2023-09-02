ليبيا نيوز

(الدبيبة) يحضر حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب .

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  مصراتة  02 سبتمبر 2023م (وال) – حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع “عبد الحميد الدبيبة” صباح اليوم السبت بمدينة مصراتة حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب التابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي .

وشارك في الحفل وزير العمل والتأهيل ” على العابد” وأمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء “محمد الزين”  وأمر قوة البنيان المرصوص اللواء ” بشير القاضي” وعدد من القيادات العسكرية وضباط وضباط صف ومنتسبي قوة مكافحة الإرهاب ورئيس مجلس اعيان وحكماء مصراتة وعدد من الضيوف.

وشهد الدبيبة، خلال حضوره الحفل، عرضًا للخريجين التابعين لقوة مكافحة الإرهاب الذين استعرضوا المهارات القتالية والأمنية التي اكتسبوها خلال عملية التدريب.

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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