ليبيا نيوز

(الدبيبة) في حفل تخرج دفعة من قوة مكافحة الإرهاب : أؤكد أن عهد الحروب قد ولى ولن يعود ومهما اشتدت الفتن فسنتصدى لها

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

(الدبيبة) في حفل تخرج دفعة من قوة مكافحة الإرهاب : أؤكد أن عهد الحروب قد ولى ولن يعود ومهما اشتدت الفتن فسنتصدى لها

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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