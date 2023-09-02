(الدبيبة) في حفل تخرج دفعة من قوة مكافحة الإرهاب : سنقف بالمرصاد أمام من يزرع الفتن ويزعزع أمن المواطن والوطن
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وكالة الأنباء الليبية
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