(الدبيبة) : عهد الحروب قد ولّى وسنقف بالمرصاد أمام من يزرع الفتن ويزعزع أمن المواطن والوطن.

مصراتة 02 سبتمبر 2023م (وال) – أكد رئيس حكومة الوحدة وزير الدفاع “عبد الحميد الدبيبة” أن عهد الحروب قد ولّى ولنّ يعود ، فمهما اشتدت الفتن سنقطع اسبابها، وسنقف بالمرصاد أمام من يزرع الفتن ويزعزع أمن المواطن والوطن ، وسنقاتل المتربصين بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير.

وقال (الدبيبة) في حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب اليوم السبت بمدينة مصراتة ( إننا لن ندخر جهدا في دعم هذه المؤسسة العسكرية لتكون رائدة مبنية على العلم والتدريب والاعداد المتطور لإداء واجباتها في مكافحة الإرهاب ، وحماية الوطن والمواطن).

وأشاد رئيس الحكومة بما حققته وتحققه قوة مكافحة الارهاب من ضباط وعسكريين الى جانب مؤسسات الدولة الأمنية ، وقوات الجيش من مهام ودورات ناجحة في العديد من المناطق سواء في المدن والقرى ، وحتى في المناطق الحدودية .

وقال مهنئا الطلبة الخريجين (إننا في هذا المحفل نشهد ضخ دماء جديدة من منتسبو هذه القوة التي سيكون دورها الفعال في مؤسساتنا الامنية ، وكذلك في حماية الوطن الى جانب دورهم الكبير في مكافحة الإرهاب) .

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