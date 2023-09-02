رئيس مجلس النواب يبحث مع المبعوث الاممي مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

القبة 02 سبتمبر 2023 م (وال) – التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت بمدينة القبة ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي.

وبحث “عقيلة ” مع ” باتيلي” خلال اللقاء مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات.

بدوره أوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أنه لابد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبيةً لرغبة الشعب الليبي.

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