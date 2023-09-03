طائرتان تابعتان لسلاح الجو البريطاني تعترضان قادفتين روسيتين شمال اسكتلندا .

لندن 2 سبتمبر 2023 (وال) -أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني اعترضتا قاذفتين روسيتين للدوريات البحرية بعيدة المدى أثناء عبورهما شمالي اسكتلندا داخل منطقة الشرطة الجوية الشمالية لحلف شمال الأطلسي صباح الاثنين.

وقالت الوزارة إن ناقلة فوييجر تم تحريكها “وظلت محمولة جوا طوال مدة المهمة لتقديم التزود بالوقود جوًا، مما يضمن بقاء طائرات تايفون في الجو للفترة الممتدة اللازمة لإكمال مهمتها”.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي: “أطلق الطيارون بطائراتهم من طراز تايفون لاعتراض قاذفتين روسيتين بعيدتي المدى هذا الصباح، ومراقبتهما أثناء مرورهما في شمال جزر شيتلاند، استعدادًا لمواجهة أي تهديد محتمل لأراضي المملكة المتحدة”.