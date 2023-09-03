عدد من عمداء بلديات الجنوب رفقة ممثلين عن شركات صينية يتفقدون عددا من المصانع بالمنطقة.

سبها 2 سبتمبر 2023 م( وال )- تفقد عمداء بلديات وادي البوانيس وبراك الشاطئ المكلف والقرضة رفقة ممثلين عن شركات إستثمار صينية عددا من المواقع والمصانع ببلدية القرضة وسبها .

وتأتي هذه الزيارة من أجل إستغلال كل الإمكانيات المتوفرة والموارد الطبيعية بالمنطقة الجنوبية في التنمية المكانية مع المستثمرين المحليين والأجانب وجعل المنطقة منطقة جاذبة للمستثمرين وإتاحة فرص عمل لأكبر عدد من الشباب .

وشملت الجولة موقع محجر تربة عناصر الحديد ومصنع الأسمنت للوقوف على نسبة الإنجاز به و كذلك مصنع الطوب الأحمر (الياجور ) ومصنع الطوب الرملي والإطلاع على أقسام المصنع والمعدات والأجهزة الخاصة به وإمكانية الإستفادة منه وتشغيله .

وعبر الوفد فى ختام هذه الجولة عن إعجابه بالإمكانيات المتوفرة بالمنطقة الجنوبية والموارد الطبيعية التى يمكن استغلالها مع السلطات المحلية فى خدمة المنطقة خاصة وليبيا عامة

(سبها – وال )