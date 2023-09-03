خلال اتصال تلقاه تكالة .. هنية يشيد بموقف ليبيا الرافض للتطبيع.

طرابلس 2 سبتمبر 2023م (وال) ـ أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “إسماعيل هنية” عن تقدير الشعب الفلسطيني لموقف ليبيا الرافض بكافة مكوناته ومستوياته للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة” بحث خلاله الطرفان آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

وأشاد “هنية” بموقف المجلس الأعلى للدولة ومؤسسات الدولة الرسمية، مشيرا إلى أن المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق هذا الموقف الليبي المشرف باءت بالفشل.

من جهته أكد “تكالة” صلابة المواقف الليبية وثباتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية بالنسبة لليبيا هي القضية المركزية؛ فلا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بأي حال.

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