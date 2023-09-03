الرئيس البرازيلي يؤيد انضمام السعودية والإمارات والأرجنتين إلى البريكس.

موسكو 03 سبتمبر 2023 ( وال ) – أيد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انضمام الأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وقال دا سيلف، في تصريحات صحفية، وفق ما نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية: “أعتبر أنه من المهم للغاية أن تنضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين إذا أرادوا ذلك إلى البريكس”.

وكان قد صرح مندوب جنوب إفريقيا في مجموعة “بريكس” أنيل سوكلال، في يوليو الماضي، بأنه قد يتم توسيع مجموعة “البريكس” في النهاية لتشمل ما يصل إلى 50 دولة عضو.

وترأس سوكلال اجتماعًا لخبراء البريكس، الذين صاغوا مفهوم ومبادئ التوسع الإضافي للمجموعة وأرسلت المسودة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء ومن المتوقع أن يقوموا بفحصها وتقديم توصياتهم إلى رؤساء الدول الأعضاء في البريكس.

وستجتمع الدول الأعضاء في البريكس في قمة في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرج يومي 22 و24 أغسطس الجاري.

وتترأس جنوب افريقيا البريكس هذا العام وستتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجموعة عام 2024.

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