وزارة الداخلية تصدر تعليماتها بتواجد رجال شرطة المرور والنجدة أمام المؤسسات التعليمية لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة كافة التلاميذ .

طرابلس 3 سبتمبر 2023 ( وال ) – اصدرت وزارة الداخلية اليوم الاحد تعليماتها لرجال شرطة المرور والنجدة بالتواجد أمام المؤسسات التعليمية لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة كافة تلاميذ المؤسسات التعليمية ، وذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وكان وزير التربية والتعليم، موسى المقريف اعتمد في 16 أغسطس الماضي، الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2023، التي تنص على بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 3 سبتمبر الجاري، وينتهي 21 ديسمبر 2023، على أن تُجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024، وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.

كما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 21 يناير 2024 حتى 2 مايو 2024، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو، وامتحانات الدور الثاني من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024. وسيختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا 16 يوليو، على أن تكون عطلة المعلمين خلال أغسطس 2024.

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