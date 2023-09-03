دون الكشف عن أسباب الوفاة.. العثور على جثمان “الحاجة برنية” الثابت بعد رحلة بحث استمرت ثلاثة أشهر

بنغازي 03 سبتمبر 2023 (وال) – أعلنت عائلة الحاجة برنية مصباح الثابت، العثور على جثمانها في منطقة أجياد المحاذية للحرم بمكة المكرمة، بعد نحو ثلاثة أشهر من فقدانها خلال تأديتها مناسك الحج، ولم تكشف حتى اللحظة أسباب الوفاة.

ونشرت عائلة الحاجة برنية الثابت، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسجيلا أعلنت فيه نبأ العثور على جثمانها، واستقبال العائلة التعازي في منطقة العجيلات.

والحاجة برنية مواليد 1947 من مدينة العجيلات، وكانت من ضمن حجاج البعثة الليبية لموسم الحج الحالي 1444هـ، فرع حجاج المنطقة الغربية.

وكانت الحاجة، قد فقدت يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 عند الساعة 11 صباحًا بجوار فندق أنجم عندما كانت رفقة ابنها، وأثارت قضيتها تعاطفاً كبيراً داخل ليبيا، ومطالبات بتكثيف البحث عنها.

وكلف الدبيبة اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج بتكثيف البحث عن الحاجة برنية، بينما طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب السلطات الليبية والسعودية بالكشف الفوري عن مصير الحاجة برنية.

الدبيبة يعزي

وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، تعازيه إلى أسرة الحاجة برنية.

وقال الدبيبة عبر صفحته بموقع فيسبوك: “تلقيتُ ببالغ الأسى والحزن خبر وفاة الحاجة برنية مصباح الثابت، التي عثر على جثمانها في منطقة أجياد المحاذية للحرم بمكة المكرمة، في أثناء أدائها مناسك الحج. أعزي أهل الفقيدة وسكان مدينة العجيلات، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة”.

ويعد حي أجياد مكة واحد من أحياء مكة المكرمة القديمة التاريخية ذات الموقع الفريد، كما أنه من الأحياء التي بني بها أول مجمع حكومي، وكان يعرف وقتها باسم دار الحكومة السعودية أو دار الحميدية، كما يضم الحي العديد من الأجهزة الأمنية والقضائية وغيرها من المنظمات الأخرى التي جعلته من أشهر وأهم أحياء مكة ، وهو معروف أيضًا باسم حي جياد بحذف الألف، وسمي الحي بهذا الاسم لأن قديمًا كانت تربط الجياد وتباع به. (وال – بنغازي)

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