ليبيا نيوز

الدبيبة يعزي عائلة الحاجة (( برنية )) التي عثر على جثمانها بمكة المكرمة.

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  3 سبتمبر 2023 ( وال ) –  قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” تعازيه إلى أسرة الحاجة  “برنية الثابت ” بعدما نشرت عائلتها عبر منصة الفيسبوك ، تسجيلا أعلنت فيه نبأ العثور على جثمانها بمنطقة أجياد واستقبالها التعازي بمنطقة العجيلات ولم تكشف حتى اللحظة أسباب الوفاة .

وقال” الدبيبة ” عبر   صفحته بالفيسبوك مساء السبت (( تلقيتُ ببالغ الأسى والحزن خبر وفاة الحاجة ” برنية ” التي عثر على جثمانها في منطقة أجياد المحاذية للحرم بمكة المكرمة، في أثناء أدائها مناسك الحج . أعزي أهل الفقيدة وسكان مدينة العجيلات، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة )) .

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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