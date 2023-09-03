الدبيبة يعزي عائلة الحاجة (( برنية )) التي عثر على جثمانها بمكة المكرمة.

طرابلس 3 سبتمبر 2023 ( وال ) – قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” تعازيه إلى أسرة الحاجة “برنية الثابت ” بعدما نشرت عائلتها عبر منصة الفيسبوك ، تسجيلا أعلنت فيه نبأ العثور على جثمانها بمنطقة أجياد واستقبالها التعازي بمنطقة العجيلات ولم تكشف حتى اللحظة أسباب الوفاة .

وقال” الدبيبة ” عبر صفحته بالفيسبوك مساء السبت (( تلقيتُ ببالغ الأسى والحزن خبر وفاة الحاجة ” برنية ” التي عثر على جثمانها في منطقة أجياد المحاذية للحرم بمكة المكرمة، في أثناء أدائها مناسك الحج . أعزي أهل الفقيدة وسكان مدينة العجيلات، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة )) .

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