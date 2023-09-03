عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك.

القدس 3 سبتمبر 2023 (وال) – اقتحم عشرات المستوطنون اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متفرقة ، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال نشرت منذ الصباح، وحداتها الخاصة وعناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

يأتي ذلك، فيما شرعت “منظمات الهيكل” المزعوم بحملة لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، والذي يعد الأطول هذا العام.

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