دورة تدريبية بسرت لرفع كفاءة المعلمين والمدربين بالمعاهد المتوسطة والفنية .

سرت 03 سبتمبر 2023 ( وال )- بدأت بسرت أمس السبت فعاليات الدورة التدريبية لرفع كفاءة المعلمين والمعلمات والمدربين بالمعاهد الفنية المتوسطة والتابعين لإدارة المعاهد المتوسطة بالتعليم التقني والفني بسرت .

ويتلقى المعلمون المستهدفون بالدورة التى تتواصل عشرة أيام محاضرات مكثفة يلقيها اساتذة متخصصين بكلية التربية بجامعة سرت حول طرق التدريس المهني والتقنيات الحديثة ومهارات التدريب بالمعاهد الفنية وطرق التدريس الحديثة وللاسهام فى تحسين مخرجات العملية التعليمية التقنية الفنية .

وقال مدير إدارة المعاهد المتوسطة والفنية بمنطقة سرت المهندس ” فتحي زايد ” فى تصريح خص به مراسل ( وال ) بسرت ، إن هذه الدورة انطلقت بمدرج كلية التربية بجامعة سرت بمشاركة (407) معلم ومعلمة ومدرب وذلك للرفع من قدراتهم وكفاءتهم في طرق التدريس وعلم النفس وعلم البحث .

واوضح ” زايد ” أن الهدف من هذه الدورات هو الرفع من مستوى كفاءة المعلمين والمدربين في مجال التدريس ، مشيرا إلى أن هذه الدورات تم الشروع فيها عام 2019 وتوقفت نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد إبان جائحة كورونا وتم استئنافها للنهوض بالمؤسسه التعليمية والرفع من كفاءة المعلمين .

وأضاف مدير ادارة المعاهد المتوسطة والفنية بمنطقة سرت أنه عقب الانتهاء من هذة الدورة ستنطلق الدورات التخصصية للمعلمين على مدى اسبوع باشراف إدارة المعاهد المتوسطة والفنية .

(وال_سرت)