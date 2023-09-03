وكيلة وزارة التربية التعليم : الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد، بلغت نحو 85 مليون دينار.

طرابلس 03 سبتمبر 2023 ( وال ) – أعلنت وكيلة وزارة التربية التعليم ” مسعودة الأسود ، أن الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد ، بلغت نحو 85 مليون دينار.

وأضافت ” مسعودة ” في تصريح صحفي اليوم الاحد ، أن التوزيع كان وفقاً لعدد الطلاب في كل مراقبة ، مبينة أن 80 بالمائة من المدارس مستوفية للبيانات وجاهزة لصرف ميزانيتها ، وأن المدارس الواقعة في ( 45 ) مراقبة لديها حسابات مصرفية تسلمت صكوكها من أصل ( 90 ) مراقبة.

وأضحت وكيلة الوزارة أن المدارس التي ليس لديها حساب مصرفي ستصرف لها عهدة على أن يتسلمها مدير المدرسة ، مشيرة إلى أن بنود الصرف تشمل أربعة أبواب ، هي عمليات الصيانة الخفيفة ، والنشاط المدرسي ، والنظافة العامة ، والقرطاسية ، والاحتياجات التي يحددها المراقب مع مدير المدرسة.

ونبهت ” مسعودة ” إلى ضرورة قفل العهدة قبل تاريخ 15 من ديسمبر المقبل ، منوهة إلى أن كل مدير لا يقوم بقفل العهدة فسيتم قفلها من مرتبه .

الجدير بالذكر أن عدد المدارس التي استقبلت الطلاب في عامهم الدراسي الجديد بلغت 6383 مدرسة ، في حين بلغ عدد التلاميذ والطلاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2.345.668 مليون .