الدبيبة : نحو 6 آلاف مدرسة تفتح أبوابها اليوم للطلاب في عامهم الدراسي الجديد.

طرابلس 03 سبتمبر 2023 ( وال ) – قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” إن نحو 6 آلاف مدرسة تفتح أبوابها اليوم للطلاب في عامهم الدراسي الجديد بفضل مشاريع عودة الحياة في قطاع التعليم ، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنجزت 2000 فصل جديد تسع لأكثر من 45 طالب وطالبة في مختلف مناطق البلاد.

وأضاف ” الدبيبة ” في كلمة له بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد أن المدراس اليوم تستقبل أكثر من 2,3 مليون طالب، منوها إلى انطلاق العام الدراسي مبكرا في موعده بتجهيزات كاملة في سابقة لم تحدث منذ 15 عاما.

وأكد استمرار الحكومة في مشروع إنشاء 1500 مدرسة في كافة ربوع الوطن ، موضحا أن عملية بناء المدارس وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر في قطاع التعليم.

وأضاف ” الدبيبة ” أن حكومة الوحدة الوطنية نجحت في توحيد العملية التعليمية بعد 6 سنوات من الانقسام وتوحيد المنهاج وتطويره للحد من الإهدار المالي على مشاريع منقسمة، إضافة إلى اعتماد منظومة موحدة للامتحانات وخطة دراسية شاملة.