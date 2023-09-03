المنفي يشدد على ضرورة استكمال المشروعات التنموية في فزان

طرابلس 3 سبتمبر 2023 (وال) – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد في سبها، مع عدد من المسؤولين والأعيان والحكماء في فزان، لمتابعة احتياجات المنطقة.

وشارك في اللقاء نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة، وعميد بلدية سبها بلحاج علي وعدد من مسؤولي القطاعات بالمدينة وعدد من الحكماء والأعيان في المنطقة الجنوبية.

وتناول اللقاء مشاريع التنمية في فزان، وسبل تنمية وتطوير المرافق الخدمية بالجنوب لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث أكد المنفي ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان والالتزام بجداول تنفيذها.

وثمن المشاركين في اللقاء حرص رئيس المجلس الرئاسي على توفير احتياجات المنطقة والاهتمام بمرافقها الخدمية ومؤسساتها الأمنية، وقيادته لمشروع المصالحة الوطنية، وجهوده في عمل اللجنة المالية العليا.

يذكر أن اللقاء جاء على هامش زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى سبها اليوم الأحد، لعقد الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا.

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