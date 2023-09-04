مع بداية العام الدارسي 18 مدرسة في سرت تحت الصيانة

سرت 3 سبتمبر 2023 (وال) – تشهد (18) مدرسة في سرت للشهر الثاني أعمال صيانة تشرف عليها البلدية بدعم من لجنة الإعمار بمجلس النواب.

وقال مراسل (وال) في سرت، إن أعمال صيانة المدارس تنفذها شركات محلية يشرف عليها مهندسون بإدارة المشروعات ببلدية سرت، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة نهاية سبتمبر الجاري.

وتضم مراقبة تعليم سرت 91 مدرسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص، وجار العمل على إنشاء خمس مدارس جديدة ضمن خطة عودة الحياة أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

يذكر أن العام الدراسي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي انطلق اليوم الاحد في أكثر من 6000 آلاف مدرسة موزعة على مراقبات التعليم في مختلف مناطق ليبيا.

..(وال)..