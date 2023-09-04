وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتابع سير العملية التعليمية بكليات جامعة غريان .

غريان 04 سبتمبر 2023 ( وال )- تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ” عمران القيب ” أمس الاحد ، سير العملية التعليمية بكليات جامعة غريان بعد انطلاق الدراسة الفعلية بمختلف الجامعات الليبية للعام الجامعي الجديد 2024/2023 .

وقام الدكتور ” القيب ” خلال المتابعة بجولة ميدانية في الجامعة للوقوف على ظروف العملية التعليمية في الكليات وسير الدراسة بها .

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، حرص الحكومة والوزارة على تنظيم بداية ونهاية العام الدراسي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي .