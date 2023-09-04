ليبيا نيوز

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتابع سير العملية التعليمية بكليات جامعة غريان .

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 04 سبتمبر 2023 ( وال )- تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ” عمران القيب ” أمس الاحد ، سير العملية التعليمية بكليات جامعة غريان بعد انطلاق الدراسة الفعلية بمختلف الجامعات الليبية للعام الجامعي الجديد 2024/2023  .

     وقام الدكتور ” القيب ” خلال المتابعة بجولة ميدانية في الجامعة للوقوف على ظروف العملية التعليمية في الكليات وسير الدراسة بها .

    وأكد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، حرص الحكومة والوزارة على تنظيم بداية ونهاية العام الدراسي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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