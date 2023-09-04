رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يشيد بجهود القوات المسلحة في تأمين الجنوب الليبي

بنغازي / 04 / سبتمبر / 2023 م ( وال ) – أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ” يوسف العقوري” بجهود القوات المسلحة لتأمين المناطق والحدود الجنوبية للبلاد معبراً عن شكره وتقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة التي تحرص على بسط السيادة الوطنية على كامل تراب ليبيا.

وأكد ” العقوري” أن أمن واستقرار الجنوب الليبي هو قضية وطنية بالدرجة الأولى، ولكنها مرتبطة بتأمين الأمن الإقليمي وأمن واستقرار دول الجوار وعبر عن ثقته الكاملة في قدرة الجيش الوطني على استئصال الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة وبسط السيادة والأمن والاستقرار في كامل مناطق الجنوب الليبي.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن المجلس يدعم جهود المصالحة بين جماعات المعارضة المتواجدة على الأراضي الليبية وحكومات بلدانها ويشدد على أهمية التسوية السياسية من أجل رجوع عناصر تلك المجموعات إلى أوطانها مؤكداً رفضه لأن يتحول جزء من الأراضي الليبية لساحة صراع مسلح وتهديد لدول الجوار، ودعا الاتحاد الإفريقي للعب دور أكبر في دعم الحوار السياسي في دول الساحل.

(وال – بنغازي) ع ط

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