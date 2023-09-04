القوات الروسية تدمر 4 زوارق حربية أوكرانية في البحر الأسود

موسكو 04 سبتمبر 2023 (وال) -أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مقاتلات أسطول البحر الأسود الروسي أربعة زوارق حربية أوكرانية أمريكية الصنع، كانت تحمل مجموعات إنزال أوكرانية غربي شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الوزارة: “دمرت مقاتلات أسطول البحر الأسود الروسية أربعة زوارق حربية أمريكية “Willard Sea Force” سريعة على متنها مجموعات إنزال أوكرانية كانت متجهة نحو القرم في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود”.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ومقاطعة كورسك مساء أمس الأحد، وكثفت قوات كييف هجماتها بعد فشل هجومها المضاد.(وال موسكو) س خ.

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