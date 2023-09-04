ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية وسط توقعات بخفض الإمدادات.

نيودلهي 4 سبتمبر 2023 (وال) – ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين بدعم من توقعات بأن يبقي المنتجون الرئيسيون على القيود التي يفرضونها على الإمدادات، فضلا عن تزايد الآمال بأن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير لتجنب تباطؤ الاقتصاد.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر ثلاثة سنتات إلى 88.58 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر تسعة سنتات إلى 85.64 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع الطفيف في التعاملات الآسيوية بعد أن أنهى العقدان الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياتهما في أكثر من نصف عام، بعد تراجعهما في الأسبوعين السابقين.

وكانت روسيا قد أعلنت أنها ستخفض صادراتها بواقع 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر، بعد خفض قدره 500 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي، ومن المتوقع أيضا أن تمدد السعودية خفضا طوعيا بمليون برميل يوميا حتى أكتوبر القادم.

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