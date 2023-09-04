سبيس إكس الأمريكية تطلق 21 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك إلى الفضاء.

واشنطن 4 سبتمبر 2023 (وال) – أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية “سبيس إكس” اليوم الإثنين 21 قمرا صناعيا، من طراز “ستارلينك” إلى الفضاء.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة بأن صاروخ “فالكون 9” الذي يحمل الأقمار الصناعية، أطلق من مركز “كينيدي للفضاء” في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت المؤسسة أن المرحلة الأولى من الصاروخ عادت إلى الأرض بنجاح بعد حوالي 8 دقائق ، وهبطت على متن طائرة بدون طيار تابعة لشركة “سبيس إكس” كانت تتمركز في المحيط الأطلسي .. مشيرة إلى أن الصاروخ حمل الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، بعد حوالي 65 دقيقة من إقلاعه.

وتمثل عملية الإطلاق اليوم، المهمة الثانية والستين لمؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية “سبيس إكس”.

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