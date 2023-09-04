رئيس جامعة سرت يتابع مشروع تنفيذ صيانة وتطوير الموقع الاداري لكلية الزراعة .

سرت 04 سبتمبر 2023 ( وال )- قام رئيس جامعة سرت الدكتور ” سليمان الشاطر ” بزيارة عمل ومتابعة لتنفيذ لمشروع صيانة وتحوير الموقع الاداري والخدمي لكلية الزراعة وبعض الأقسام بالجامعة والذي يحتوي على طابقين يضم عدد من المكاتب الادارية للاقسام العلمية وعدد تلاثة قاعات للدراسة والاجتماعات .

ووقف رئيس الجامعة خلال الجولة التى رافقه فيها المسجل العام بالجامعة ومدير مكتب الاعلام بالجامعة وعميد كلية الزراعة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أعمال الصيانة التى تجاوزت نسبة الانجاز فيها خمسين بالمائة .

وزار ” الشاطر ” ومرافقوه ، الاقسام العلمية التخصصية بالكلية لمتابعة بدء الاستعداد للعام الجامعي الجديد .

وأعلن رئيس الجامعة خلال هذه المتابعة ، موافقة الحكومة على تنفيد بناء مدرج جديد كبير بكلية الطب البشري .

وأوضح فى تصريح لمراسل ( وال ) بسرت ، أن العمل جار على تذليل الصعاب أمام استكمال مشروع مدرجات جامعة سرت المتوقفة عن العمل مند العام 2011 .

(وال_سرت)