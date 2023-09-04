الحويج يبحث مع نظيره السوداني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والشقيقين

بنغازي 04 سبتمبر 2023 (وال)- بحث وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، مع نظيره السوداني علي الصادق علي، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والشقيقين.

وشددا الجانبين خلال – اتصال هاتفي جرى أمس الأحد – على أن العلاقات الأخوية لا تحتاج إلى تأكيد، في حين أعرب الحويج عن أمله في انتهاء الأزمة، وعودة المهجرين والأمن والاستقرار إلى السودان الشقيق، خاصةً بأن عدم الاستقرار يلقي بظلاله على دول الجوار ومن بينها ليبيا.

بدوره، أبلغ وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، الحويج تحياته لرئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وللقيادة العامة، وعلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. (وال – بنغازي)

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