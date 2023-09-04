تراجع الدولار وسط توقعات بعدم رفع الفائدة في أمريكا.

سنغافورة 4 سبتمبر 2023 (وال) – تراجع الدولار في تعاملات اتسمت بالحذر اليوم الإثنين مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ ، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.048 بالمئة إلى 104.18.

وارتفع الين 0.06 بالمئة إلى 146.16 دولار.. وصعد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.078 دولار، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2602 دولار مرتفعا 0.11 بالمئة خلال اليوم.. وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6463 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت كل من البتكوين 0.95 بالمئة إلى 25997.50 دولار، والإيثريوم 0.67 بالمئة إلى 1638.30 دولار.

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