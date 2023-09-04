المجلس المحلي للشباب ببلدية تراغن يعلن عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لمحو الأمية .

تراغن 4 سبتمبر 2023 (وال)- اعلن المجلس المحلي للشباب ببلدية تراغن عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لمحو الأمية الرقمية والمعلوماتية، .

وأضاف المجلس_المحلي_للشباب_بلدية_تراغن في منشور له بأنه سيتم تقديم المحتوى بشكل شيّق وتفاعلي من قبل مدربين محترفين، لتعلم مهارات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل الرسائل الإعلامية والتفكير النقدي بالإضافة للمزيد من المهارات التي ستفتح المجال لمواكبة تطورات مجالات التقنية والمعلومات.

يذكر ان البرنامج التدريبي سيمنح فرص للشباب لاكتساب المهارات الحديثة التي ستمكنهم من التفاعل بثقة مع العالم الرقمي ومواكبة متطلبات سوق العمل الحالية.

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