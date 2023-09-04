جنرال الغابون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لـ "مرحلة انتقالية" لم تحدد مدتها.

ليبرفيل 4 أغسطس 2023 م (وال) — أدى الجنرال “بريس أوليغي نغيما” قائد الانقلاب الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو، اليمين الدستورية اليوم الاثنين كرئيس لـ “مرحلة انتقالية” لم تحدد مدتها ؛ وذلك بهد 5 أيام فقط من الانقلاب .

وكان الجنرال “نغيما” قد أكد في لقاء له مع مكونات غابونية في ليبرفيل أن (مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلا عن النهوض بالاقتصاد) وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين.

وأقسم أوليغي نغيما أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديا الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده، على أن (أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري … وأن أصون مكتسبات الديمقراطية . (

باستثناء شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدا إلى مرشحها الذي حل ثانيا في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعا بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميا إلى الشارع لإبداء تأييدهم للجيش الذي )حررهم من عائلة بونغو). فمنذ قيادته الانقلاب العسكري الأربعاء، يظهر يوميا محاطا بضباط كبار من قوات الجيش والدرك والشرطة.

…(وال)…