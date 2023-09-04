قمة افريقية مناخية بنيروبي لمحاربة الاحترار والتطلّع لجذب استثمارات .

نيروبي 4 أغسطس 2023 م (وال) — افتتح الرئيس الكيني “ويليام روتو” اليوم الإثنين في عاصمة بلاده “نيروبي” أعمال قمة المناخ الإفريقية التي تهدف إلى جعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة والدعوة إلى تخصيص مساعدات مالية دولية لها للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لديها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب” من كلمة الرئيس “روتو” الافتتاحية فقرات منها : (إن توفير الرخاء والرفاهية للأعداد المتزايدة من سكان إفريقيا من دون دفع العالم نحو كارثة مناخية أعمق ليس اقتراحا مجردا أو أمنية صادقة ؛ بل هي إمكانية حقيقية، أثبتها العلم) .

وأضاف )الموضوع الرئيسي … هو فرصة لا تضاهى يمكن أن تحصل عليها إفريقيا من خلال العمل من أجل المناخ. … لقد أطلنا التفكير في هذه المسألة، حان الوقت لننطلق) .

وقال “علينا أن ننظر إلى النمو الأخضر ليس فقط باعتباره ضرورة مناخية فحسب، بل أيضًا باعتباره يوفر فرصًا اقتصادية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، إفريقيا والعالم على استعداد للاستفادة منها) “.

وتُعقد قمة المناخ الإفريقية الأولى خلال فترة تتكثف فيها المفاوضات الدولية حول المناخ التي ستتوج بمعركة حول الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي من أواخر نوفمبر إلى أوائل ديسمبر .

ويشارك في هذه القمة التي ستستمر لمدى ثلاثة أيام، قادة ومسئولون من إفريقيا ومناطق أخرى، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” ويؤمل أن تسمح للقارة بإيجاد لغة مشتركة بشأن التنمية والمناخ من أجل (اقتراح حلول إفريقية) خلال مؤتمر الأطراف ال 28 .

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