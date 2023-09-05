بوتين : مدّدنا سابقا اتفاقية الحبوب .. وسنعود لها بمجرد تحقيق مطالبنا.

سوتشي – روسيا 4 أغسطس 2023 م (وال) — قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين ان بلاده مددت اتفاقية الحبوب رغم الشروط والالتزامات الروسية وسنعود للاتفاقية بمجرد تحقيق مطالبنا ؛ معبرا عن استعداد روسيا للتفاوض بشأنها .

وأضاف “بوتين” في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اجتماعه بالرئيس التركي “رجب طيب اردوغان في منتجع “سوتشي” اننا سنقوم بتزويد البلدان الأفريقية الفقيرة ؛ المحتاجة للحبوب ؛ بمليون طن مجانا .

يذكر أن “بوتين” وأردوغان قد بحثا في اللقاء الذي جمعهما في “سوتشي” ظهر اليوم موضوع مستقبل “اتفاقية الحبوب” التي انسحبت منها روسيا في شهر يوليو الماضي .