(منانجاجوا) يؤدي اليمين الدستورية ويدعو المشككين في نتائج انتخابه الى المحاكم . 

هراري 4 أغسطس 2023 م (وال) — أدى رئيس زيمبابوي “إيمرسون منانغاغوا” اليمين الدستورية خلال حفل أمام رئيس المحكمة العليا “لوك مالابا” في بداية فترة ولايته الثانية، متعهداً باحترام الدستور؛ وشهد الحفل عشرات الآلاف من المؤيدين من حزبه Zanu-PF ؛ ودعا المشككين في نتائج الانتخابات الرئاسية الى المحاكم .

وكان أنصار “منانغاغوا” يهتفون قبل تنصيبه في الاستاد الرياضي الوطني وسط العاصمة فيما حمل أحد المؤيدين لعبة تمساح في حفل أداء اليمين – مما يعكس لقب الرئيس ؛.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء ان الحدث حضره الزعماء الإقليميون، بمن فيهم رئيس جنوب أفريقيا “سيريل رامافوسا” وزعيم موزمبيق “فيليب نيوسي”، وكذلك السيدة الأولى السابقة ؛ “غريس” أرملة الرئيس الراحل روبيرت موغابي”.

يذكر أن مفوضية الانتخابات في زيمبابوي أعلنت فوز منانغاغوا (80 عاما) في الانتخابات بعد حصوله على 52.6% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه الرئيسي “نلسون شاميسا” من تحالف المواطنين من أجل التغيير المعارض ؛

وقال شاميسا إن التحالف لن يقبل النتائج

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