الكوني يشدد على ضرورة الاهتمام بالمتاحف التي تحوي آلاف القطع الأثرية،

طرابلس 04 سبتمبر 2023م ( وال) – التقى النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” اليوم الأثنين رئيس مصلحة الأثار، الذي استعرض أمامه طبيعة عمل المصلحة لحفظها الموروث الأثري الذي يحاكي تاريخ ليبيا على مر العصور، والمشاكل والصعوبات التي تعيق عملها.

وأشار رئيس المصلحة لمشاريع التعاون مع الجهات المختصة في الداخل والخارج، في إطار التدريب، والتوثيق لرفع كفاءة البحاث الأثريين لمواكبة كل جديد في هذا المجال.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فد أكد ” الكوني ” على أهمية العمل الذي تقوم به مصلحة الأثار للمحافظة على الإرث التاريخي الذي يحاكي تاريخ ليبيا على مر العصور.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمصلحة، ومنحها الإمكانيات التي تؤهلها البحث عن الأثار، واكتشافها في كل المناطق، والاهتمام بالمتاحف التي تحوي آلاف القطع الأثرية، التي تحتاج للتطوير والتحوير لتضاهي المتاحف العالمية، ولمساهمتها في تنشيط السياحة الثقافية.