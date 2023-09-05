مديرية أمن طرابلس تطالب عناصرها المتغيبين عن العمل بالالتحاق بأعمالهم.

طرابلس 4 سبتمبر 2023م (وال) ـ دعت مديرية أمن طرابلس كافة عناصرها من أعضاء هيئة الشرطة المتغيبين عن العمل إلى الالتحاق بأعمالهم وتسوية أوضاعهم الإدارية.

وحذرت المديرية المتغيبين عن العمل من اتخاذ إجراءات ضدهم والتعامل مع فترة الغياب على أنها استقالة اعتبارية.

وأشارت المديرية إلى أن قانون هيئة الشرطة يقضي بحرمان عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن، وباعتباره مستقيلًا إذا تغيب بغير عذر مدة 45 يومًا غير متصلة أو تغيب مدة 30 يومًا متصلة، أو إذا صدر بشأنه قرار نقل أو ندب أو تكليف وامتنع عن تنفيذه بانقضاء 30 يومًا من إعلانه.

وأكدت المديرية أنه لن يتم تمكين أي عضو من أعضاء هيئة الشرطة المتغيبين عن العمل والذين تجاوزت مدة غيابهم 30 يومًا ولم يتم البث في أمرهم من قبل مجالس التحقيق في واقعة تغيبهم.

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