مكتب التفتيش التربوي بغريان يبحث كيفية تطبيق معدلات الأداء وتنسيب الإحتياط العام للمدراس .

غريان 05 سبتمبر 2023 ( وال )- بحث الاجتماع الذي عقده مكتب التفتيش التربوي بغريان أمس الاثنين ، كيفية تطبيق معدلات الأداء وتنسيب الإحتياط العام للمدراس ومناقشة رغبة المعلمين والمعلمات وفق برنامج الميزة .

وضم الاجتماع مدراء مكاتب التفتيش التربوي للتعليم الاساسي والثانوي ومراقبة التعليم غريان .

واتفق الحاضرون على عدم إصدار أي رسالة نقل من مكاتب الخدمات التعليمية إلا عن طريق اللجنة المشكلة بما في ذلك مكاتب التعليم الأساسي والثانوي بالمراقبة على أن تتولى مصلحة التفتيش التربوي على مستوى الجبل الغربي تشكيل لجنة مركزية داخل المصلحة تتكون من 5 افراد ثلاثة منها من التفتيش التربوي وإثنان من التعليم الاساسي والثانوي وبرأسة مصلحة التفتيش التربوي.

ودعا المجتمعون ، مُدراء المؤسسات التعليمية الإلتزام بمعدلات الأداء وفق القرار الوزاري ، وضرورة إعتماد الجداول من مكتب التفتيش التربوي وعدم تغييرها بعد الإتفاق بين إدارة المدرسة واللجنة المركزية .

.. ( وال غريان ) ..