المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 ينطلق اليوم في مصر.

القاهرة 05 سبتمبر 2023 ( وال ) – تنطلق في مصر اليوم الثلاثاء أعمال “المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023″، تحت عنوان “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة”.

ويعقدالمؤتمر، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

وتشمل فعاليات المؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، كما يتضمن 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا .

ويناقش المؤتمر موضوعات الحوكمة الرشيدة، والدبلوماسية الصحية، وتأثير ديناميكيات السكان على الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتغطية الصحية الشاملة والصحة العقلية والنفسية والإدمان، والاستثمار في الرعاية الصحية واقتصاديات الصحة والابتكار، البحث، والتطوير والتحول الرقمي وصناعات الأدوية والمستحضرات الحيوية وتعزيز الصحة العامة وتغيير السلوك.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 7.9 مليار في عام 2050، حيث تتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في 8 بلدان من بينها مصر.

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