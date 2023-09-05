مراسل وال : أكثر من خمسة عشر ألف طالب وطالبة يلتحقون بالفصول الدراسية بمدن الواحات .

الواحات 05 سبتمبر 2023 ( وال ) – رصد مراسل وكالة الانباء الليبية بمدن جالو واوجلة واجخرة ، توجه أكثر من خمسة عشر ألف تلميذ وتلميذة إلى مدارسهم ايذانا ببداية العام الدراسي .

وقال ” فرج محمد ” مدير احدى المؤسسات التعليمية لمراسل ( وال ) ، إن عملية توزيع الكتاب المنهجي تمت بسلاسة ولا يوجد أي نقص وأن هذا الاسبوع كان لتوزيع الجدول اليومي للحصص وتنظيم الفصول الدراسية والتدريب على طابور الصباح .

من جهة اخرى قال ” علي الفرجاني ” عضو هيئة تدريس ، إن أكثر من خمسة وعشرين مؤسسة تعليمية فتحت أبوابها هذا العام لاستقبال هذه الاجيال في جميع ربوع المنطقة .

( وال الواحات )