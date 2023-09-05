ليبيا نيوز

مراسل وال : أكثر من خمسة عشر ألف طالب وطالبة يلتحقون بالفصول الدراسية بمدن الواحات .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الواحات 05 سبتمبر 2023 ( وال ) – رصد مراسل وكالة الانباء الليبية بمدن جالو واوجلة واجخرة ، توجه أكثر من خمسة عشر ألف تلميذ وتلميذة إلى مدارسهم ايذانا ببداية العام الدراسي .

     وقال ” فرج محمد ” مدير احدى المؤسسات التعليمية لمراسل ( وال ) ، إن عملية توزيع الكتاب المنهجي تمت بسلاسة ولا يوجد أي نقص وأن هذا الاسبوع كان لتوزيع الجدول اليومي للحصص وتنظيم الفصول الدراسية والتدريب على طابور الصباح .

      من جهة اخرى قال ” علي الفرجاني ” عضو هيئة تدريس ، إن أكثر من خمسة وعشرين مؤسسة تعليمية فتحت أبوابها هذا العام لاستقبال هذه الاجيال في جميع ربوع المنطقة .

       ( وال الواحات )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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