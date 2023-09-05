خبراء أمميون يحثون على وقف عمليات الهدم للأحياء التاريخية والمواقع التراثية في بنغازي.

طرابلس 05 سبتمبر 2023 م( وال ) – دعا عدد من خبراء الأمم المتحدة الحقوقيين إلى ضرورةالتوقف فوراً عن ما وصفوه بالإخلاء القسري للسكان وهدم المنازل في وسط مدينة بنغازي.

وقال الخبراء إنه منذ شهر مارس من هذا العام، أُجبر أكثر من 20 ألف شخص من سكان بنغازي على إخلاء منازلهم خلال وقت قصير للغاية ، و على التخلي عن ممتلكاتهم أو وثائق الملكية الخاصة بهم .

وذكر الخبراء أن “عمليات الهدم ، بما في ذلك للأحياء التاريخية والمواقع التراثية المحمية والعديد من الوحدات السكنية ، قد تسببت بالفعل في ضرر لا يمكن إصلاحه للبناء المعماري الحضري والتراث الحي للمدينة وأثرت على أسلوب حياة السكان .

وأعربوا عن القلق العميق إزاء ما أفيد حول منع المظاهرات وتفريقها والاعتقال والاحتجاز التعسفيين لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان والسكان الذين أعربوا عن معارضتهم لخطط الإخلاء.

وأضاف البيان أن الدمار ينتشر بطريقة مثيرة للقلق الشديد ، وقد حرم بالفعل السكان وجميع الليبيين وكذلك الإنسانية، والعالم أجمع من المواقع والمباني الأثرية والدينية المهمة الشاهدة على التاريخ الطويل والمستمر للوجود البشري في هذه المدينة .